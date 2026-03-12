Vast brandpunt en niet genoeg groothoek

Meer: Tips en Truuks
Vast brandpunt en niet genoeg groothoekdonderdag 12 maart 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 62x gelezen | 0 reacties
Daar sta je dan; een mooi weids landschap en niet voldoende beeldhoek om het vast te leggen. Geen nood, er is een simpele oplossing. Maak een panorama met de quick-and-dirty methode.
Er zijn van die momenten dat je op pad wilt met een simpele camera, of een enkel objectief op je camera. Misschien een vast brandpunt, of een 'walk-around' lens. Dan bestaat de kans dat je een keer niet genoeg groothoek hebt.
Voor mij is dat met mijn Fujifilm X100t camera. Die heeft een vast brandpunt dat overeenkomt met een beeldhoek van 35mm op fullframe. Andere momenten ga ik op pad met een 50mm objectief op mijn mirrorless camera.
Wanneer er een moment komt dat ik niet genoeg beeldhoek heb, is er een eenvoudige oplossing; een panorama. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Twee liggende foto's is dan vaak al genoeg. Gewoon uit de hand.
Normaal zou je de camera in portrait-stand houden om voldoende hoogte te krijgen. Maar dat is niet nodig als je slechts twee foto's gebruikt voor je panorama. Het gaat erom dat je net dat kleine beetje meer breedte krijgt.
Moderne software zoals Lightroom, Photoshop, Affinty en andere hebben de mogelijkheid om deze twee foto's perfect samen te voegen. Je hebt dan een foto met meer beeldhoek dan wat je ter beschikking had.
Cursus panorama fotografie
Panoramafotografie geeft mooie weidse beelden. Je kunt zelfs helemaal rond fotograferen zodat je 360 graden in beeld brengt. Hoe gaat je daarmee te werk, welke apparatuur heb je nodig, waar moet je op letten. Dit alles wordt uitgebreid behandeld in een boeiende cursus op Photofacts Academy.
» Volg de Cursus Panoramafotografie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Elja Trum
