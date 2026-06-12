Eem fotorugzak of een rugzak voor fotografie

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Eem fotorugzak of een rugzak voor fotografievrijdag 12 juni 2026, 16:16 door Nando Harmsen | 50x gelezen | 0 reacties
Een fotorugzak is niet de meest praktische rugzak. Het alternatief is een gewone rugzak die je gebruikt voor fotografie. Wat is het verschil? Voor wie is de fotorugzak? Wie is beter af met een rugzak voor fotografie? Ik probeer een antwoord te geven.
Het verschil lijkt meer een keuze van woorden. Toch is er verschil tussen een fotorugzak en een rugzak voor fotografie. De eerstgenoemde is een rugzak die speciaal voor fotografie apparatuur gebouwd is en vrijwel alleen voor dat doel geschikt is.
De rugzak voor fotografie is niets meer dan een normale maar goede rugzak die je gebruikt voor je fotografie. Deze rugzak is niet speciaal ontworpen voor fotografie, maar voor het wandelen en hiking. Dit maakt een enorm verschil.
Ik zie zo nu en dan artikelen en video's over hoeveel beter je uit bent met een normale rugzak. Die moet je dan 'aanpassen' voor fotografie. Daar zit een kern van waarheid in. Ik denk echter dat dit niet voor iedereen de beste keuze is.
Even terug naar de fotorugzak, ontworpen voor fotografie. Het heeft een compartiment dat onderverdeeld kan worden voor camera's en objectieven. Er zijn vakjes voor accessoires en andere handigheden. Je krijg 'slimme' toegang tot je camera.
Het compartiment openen gebeurd tegenwoordig vaak aan de achterzijde, maar niet altijd. Het idee daarachter is beveiliging tegen vuiligheid maar ook tegen diefstal. Tegelijkertijd schreeuwt de fotorugzak vaak 'ik bevat dure apparatuur.'
De ritsopening aan de achterzijde wordt niet beschermd door een regenhoes. Bovendien is de achterzijde zo dicht tegen de rug dat dat er geen of veel te weinig ademruimte is. Daarnaast is de fotorugzak duur. Uiteraard, want alles wat met fotografie te maken heeft is duur.
Een normale rugzak heeft geen opening aan de achterkant. Die zit aan de voorzijde waardoor alle toegang met een regenhoes afgeschermd is. Inderdaad, mi theorie zou een dief stiekem de rits kunnen openen, maar de rugzak vertelt niet dat er dure apparatuur in zit.
Er is bij de gewone rugzak vaak veel ruimte tussen rug en rugzak om bij inspanning de benodigde ademruimte te hebben. Ze zijn bedoelt voor wandelen in inspanning.
Hoe vervoer je dan je fotografiespullen? Simpel, want al die fototasfabrikanten hebben van die mooie inserts of camera-cubes die perfect gebruikt kunnen worden. Ook in rugzakken die er niet specifiek voor bestemd zijn.
Aangezien je inserts of cubes gebruikt, hou je vaak ook meer dan voldoende ruimte over voor extra spullen. Een regenjas, lunch, of wat dan ook. Of gebruik twee cubes, en verdeel de apparatuur.
Is iedereen dan beter af met een normale wandel en hiking rugzak voorzien van een cameracube? Nee, ik denk het niet. Dergelijke rugzakken zijn bedoelt voor wandeltochten en hiking. Doe jij dat soort dingen, dan heb je misschien al daarvoor gekozen.
Ben jij meer de casual fotograaf die zijn spullen veilig mee wil nemen, maar geen inspannende wandelingen en hikes maakt? Dan is een echte fotorugzak perfect geschikt. Het enige nadeel is, dat ze vaak heel erg duur zijn.
Heb jij gekozen voor een gewone rugzak voor je camera en objectieven, of geef je de voorkeur aan de echte fotorugzak? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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