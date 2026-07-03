Review: Thinktank Focuspoint 30L fotorugzak

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Review: Thinktank Focuspoint 30L fotorugzakvrijdag 3 juli 2026, 14:41 door Nando Harmsen | 80x gelezen | 0 reacties
Ik heb een grote en een kleine fotorugzak. De grote is echt groot, er kan veel in. De kleine is goed voor een dagje lichtgewicht op pad. Daar tussenin heb ik niets. Normaal is dat geen probleem, tot ik lichtgewicht naar IJsland wilde gaan.
Mijn plan was om een camera met drie objectieven mee te nemen. Een tele zoomobjectief, een standaard zoomobjectief en een groothoek zoomobjectief. Daarbij neem ik een klein reisstatief mee.
Dit alles past in de grote rugzak. Maar dan heb ik meer lege ruimte dan gebruikte ruimte. Dat is zonde. Bovendien zit het formaat net tegen de grens van wat ik in het vliegtuig als Carry-on bagage mag meenemen.
Dit past ook in de kleine rugzak. Maar dan moet ik de hele rugzak 'vullen.' Ik heb dan geen ruimte meer voor die onmisbare regenjas en lunch. Bovendien is de kleine rugzak niet heel geschikt voor dit soort reizen.
Toen viel mijn oog op de Thinktank Focuspoint 30L. Deze nieuwe telg in het Thinktank assortiment heeft een roltop. De inhoud is dus groter te maken, speciaal voor die regenjas en lunch. Bovendien ziet de tas er ook nog mooi uit.
De tas is vrij slank. Ik had even mijn twijfels of de camera met de gewenste objectieven erin zou passen. Maar dat lukte. Het zit gegoten als een handschoen. Daarbij is de tas ook relatief licht. Perfect dus.
Hoe ziet de Focuspoint eruit
De tas meet 30,5 x 45,7 x 17,8 cm, ruim binnen de toegestane grenzen voor carry-on bagage. Het gewicht is slechts 1,76 kg. Er past een 16" laptop in en er is een vak voor een waterfles.
Het fotocompartiment is bereikbaar via de achterzijde of de zijkant. Mits je daar geen statief hebt vastgemaakt. Plaats je het statief aan de andere zijde, dan is er geen ruimte voor een waterfles.
De voorzijde heeft een ruim compartiment met wat onderverdeling. Het is ruim genoeg om er een jasje in te stoppen, samen met een koptelefoon, bijvoorbeeld. Er is ook een apart gevoerd vak voor een smartphone.
Zo ben ik op pad gegaan. De Thinktank Focuspoint 30L met mijn camera en objectieven, regenjas en alles wat ik nodig heb. De laptop heb ik in een aparte laptoptas, om redenen die ik hier heb uitgelegd.
Het gebruik in IJsland
Het vliegen met deze relatief kleine fotorugzak is prettig. De Focuspoint past zonder problemen in zowel het overhead compartiment als onder de de stoel. In de bus kan de tas makkelijk tussen de inzittenden in, of tussen de benen gehouden worden.
Als chauffeur/reisleider kon ik de tas zonder problemen op de lege plek naast de bijrijdersstoel plaatsen. Op de locaties gaf het geringe formaat en gewicht veel meer flexibiliteit dan mijn grote 50 liter rugzak.
Daar waar de grond nat of 'besmettelijk' was, zoals bij de geologisch actieve gebieden, gaf de regenhoes meer dan voldoende bescherming. Zo kon ik de tas zonder veel problemen neerleggen bij het wisselen van objectieven.
Ik heb geen gebruik gemaakt van de opening aan de zijkant. Dit slingbag gebruik vind ik niet prettig. Dat ligt niet aan deze fototas zelf. Ik wil gewoon volledige toegang hebben via de achterkant.
In natte omstandigheden
We hebben gelukkig weinig regen in IJsland gehad. Tijdens één van deze regenbuien heb ik de tas zonder regenhoes gebruikt. Een klein regenbuitje is geen probleem. Het materiaal van de tas kan daar prima tegen.
De ritsen zijn minder goed tegen de regen beschermd. Op sommige plekken was er vocht naar binnen gedrongen. Niet veel, maar genoeg om te concluderen dat de Focuspoint niet bestemd is om zonder regenhoes in de regen te gebruiken.
De roltop is wel perfect tegen de regen bestand. Het zijn de ritsen, die je met de bijgeleverde regenhoes moet beschermen. De rugzijde werkt echter als een spons die nat wordt en nat blijft. Hou er rekening mee dat daar ook een rits zit.
Mijn conclusie
Uiteindelijk heb ik in plaats van de eerder genoemde camera met drie objectieven voor twee camera's met drie objectieven gekozen. Toch weer meer dan gepland, hoewel niet zwaarder. Ik wist dat ik het groothoek zoomobjectief nauwelijks zou gebruiken.
Geen enkele tas is perfect. Dat weet iedereen. Ook de Focuspoint is niet perfect. Ik mis extra lussen aan de buitenzijde voor wat extra mogelijkheden. Een karabijnhaak bijvoorbeeld, of een extra lenskoker, of een filtertasje.
De dividers van de insert van de tas, die overigens helemaal eruit te halen is, geeft voor mij te weinig flexibiliteit. Het ontbreken van de zijkant ten behoeve van de toegang via de zijkant is niet ideaal.
De Focuspoint is echt bedoelt als gebruik als slingbag. Daarmee presteert de tas beter. Ik zie deze mooi ontworpen fototas ook meer voor het gebruik in de stad dan voor avontuurlijke reizen.
De ruimte die de statiefpoten in het vak hebben is wat aan de krappe kant. Tenzij je de ruimte voor de waterfles opoffert. Hoewel het mogelijk is, presteert deze Thinktank Focuspoint beter zonder statief.
Pluspunten
- Mooie tas met aandacht voor detail, mooie kleuren
- Compact en lichtgewicht
- Veel ruimte voor jasje, regenjas, lunch of andere dingen
- Insert kan eruit gehaald worden voor gebruik als all-day backpack
- 16" laptop vak
- Voldoende kleine vakken (hoewel sommige krap zijn)
- Speciaal gevoerd smartphone vak
- Veel lusjes op de schouderriem
- Goed en prettig handvat bovenop
- Ruimte voor klein reisstatief
- Tas blijft perfect staan bij toegang verschaffen via roltop
Minpunten
- Geen lussen aan de buitenzijde voor kleine tasjes of accessoires
- Ruimte voor statiefpoten of waterfles, niet beiden
- Dividers kunnen niet voldoende vastgezet worden
- Kan water lekken bij de ritsen in stevige regenbuien (indien de regenhoes niet gebruikt wordt)
- De mest aan de rugzijde wordt erg nat in regenbuien, ook bij gebruik van de regenhoes
- Niet bijzonder geschikt voor avontuurlijke fotoreizen
De Thinktank Focuspoint is verkrijgbaar in twee maten. Deze review gaat over de 30 liter versie, maar er is ook een 22 liter versie. Deze kleinere versie is 14 gram lichter en aan alle zijden 2-3 cm kleiner.
Beide formaten zijn in vier mooie kleuren te krijgen: Asphalt Black (zwart), Greenway (donker groen), Golden Hour (goudgeel) en Urban Rust (roestrood). Ik heb voor die laatste gekozen.
De prijs voor de 30 liter versie is 299,99 euro en de 22 liter kost 249,99 euro. De prijs lijkt vrij hoog, maar je hebt er een tas die een leven lang meegaat, en die ook als normale stijlvolle rugzak perfect te gebruiken is.
Mocht iemand interesse hebben in mijn exemplaar? Laat het even weten. Ik ga mijn Focuspoint 30L namelijk niet meer gebruiken.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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Elja Trum
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