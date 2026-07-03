Review: Thinktank Focuspoint 30L fotorugzak

De regenhoes beschermt de rugzijde natuurlijk niet. Het mesh kan als een spons werken - wat natuurlijk niet uniek voor deze fotorugzak is. Hou daar rekening mee.

Mijn conclusie

De roltop is wel perfect tegen de regen bestand. Het zijn de ritsen, die je met de bijgeleverde regenhoes moet beschermen. De rugzijde werkt echter als een spons die nat wordt en nat blijft. Hou er rekening mee dat daar ook een rits zit.Uiteindelijk heb ik in plaats van de eerder genoemde camera met drie objectieven voor twee camera's met drie objectieven gekozen. Toch weer meer dan gepland, hoewel niet zwaarder. Ik wist dat ik het groothoek zoomobjectief nauwelijks zou gebruiken.Geen enkele tas is perfect. Dat weet iedereen. Ook de Focuspoint is niet perfect. Ik mis extra lussen aan de buitenzijde voor wat extra mogelijkheden. Een karabijnhaak bijvoorbeeld, of een extra lenskoker, of een filtertasje.