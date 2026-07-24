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Nando Harmsen

Het belang van een geschikte fototas

vrijdag 24 juli 2026, 20:02 door | 95x gelezen | 0 reacties

Onlangs noemde ik de mogelijkheid tot het gebruik van een gewone rugzak voor fotoapparatuur. Het kan in sommige gevallen toch belangrijk zijn om een echte goede fotorugzak te hebben.

Voor de wandelaar kan het prettig zijn om een echte rugzak te hebben. Die is perfect instelbaar voor draagcomfort en voorkomt zoveel mogelijk een warme en zweterige rug.

Nando allerlei fototassen

Er zijn veel fototassen in maten, vormen, soorten, en kwaliteiten. Kies wijs.

Je gebruikt in dat geval een cube of insert voor je kostbare apparatuur. En inderdaad, dit kan prettig zijn wanneer je veel en lang wandelt. De meeste fotorugzakken zijn daar niet heel goed voor ontworpen.

Laat ik een verhaal vertellen over een ongeval dat ik eerder dit jaar zag gebeuren. Ik was er niet bij betrokken, net zomin als de deelnemers van mijn groep. En wees gerust, er was geen lichamelijk letsel.

Het gebeurde op Lofoten in Noorwegen. Tijdens de winterreis gaan we met de RIB (Rigid Inflatable Boat) naar de zeearenden. In een pak met reddingsvest lopen de mensen over een drijvende aanlegsteiger om in te stappen.

Nando lofoten rib

De kans is klein dat er iets gebeurt, maar sluit het nooit helemaal uit.

Helaas brak de leuning van de toegangsplank naar de steiger waardoor een dame in het ijskoude water viel. Ze ging helemaal kopje onder, inclusief de fotorugzak die ze droeg.

Ze was binnen een minuut weer op het droge dankzij de razendsnelle reactie van de gidsen. Zoals gezegd, er was gelukkig geen lichamelijk letsel, alleen de schrik en een nat pak. En een natte fotorugzak.

Alles werd perfect afgehandeld. Maar waar het om gaat is de fotorugzak die helemaal onder water ging. Ze had een heel goede fotorugzak, en dankzij dat was de binnenkant en dus de camera helemaal droog gebleven.

Nando shimoda rugzak

Een robuuste fotorugzak die de apparatuur onder avontuurlijke situaties kan beschermen tegen een ongelukje.

De moraal van het verhaal is het volgende. Zorg dat je een kwalitatief goede fotorugzak hebt die afgestemd is op het gebruik. De apparatuur is dan optimaal beschermd. In dit geval zelfs als alles even onder water verdwijnt.

Dit wil niet zeggen dat je altijd voor iets robuust en degelijks moet kiezen. Soms is een goedkope of zelfs modieuze fotorugzak perfect. Of een echte trekkersrugzak met een cube of insert.

Nando niet waterdicht

Een praktische fotorugzak, maar niet voor de avontuurlijke fotograaf. Hier blijft niets in droog als het onder water komt.

Ben je meer een avontuurlijk type die graag op meer onherbergzame plekken en in spannende situaties fotografeert? Stem daar dan je fotorugzak op af. Zo kan je zorgeloos genieten van je fotografie.

Heb jij wel eens iets meegemaakt dat toch wel indruk heeft achtergelaten? Iets wat je aan het nadenken heeft gezet over de manier hoe je de apparatuur meeneemt? Deel je ervaring dan onder dit bericht.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

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