Een fototas voor elke gelegenheid

Een fototas voor elke gelegenheidvrijdag 17 oktober 2025, 13:31 door Nando Harmsen | 54x gelezen | 0 reacties
Hoeveel fototassen heb jij? Eén? Twee? Meer dan twee? Eén fototas is misschien niet altijd even handig. Zorg dat je er op zijn minst twee hebt. Dat maakt het makkelijker om een camera mee te nemen.
Mijn eerste fototas (in het digitale tijdperk) was een schoudertas. Die was al snel te klein, want meer dan één camera en een objectief paste er niet in. Toen kocht ik een grote fotorugzak. Daar kon alles in, en meer.
Elke keer als ik op pad ging moest ik die grote rugzak omhangen. Daardoor kwam het wel eens voor dat ik geen camera meenam. Altijd en eeuwig die grote fotorugzak meesjouwen was niet ideaal, zeker niet als ik alleen een camera en objectief mee wilde nemen.
Dus kwam er een kleinere schoudertas bij. Een slingbag, om precies te zijn. En dat was ideaal, want ik hoefde niet die hele grote fotorugzak mee te slepen. Tenzij ik echt op pad ging voor uitgebreid te fotograferen.
Het is dus altijd verstandig om minimaal twee fototassen te hebben. Een voor de echte fotografietripjes, en een voor de lichtgewicht ik-neem-alleen-een-camera-mee uitstapjes. Dat maakt het uitnodigend om vaker de camera mee te nemen.
Je kan uitbreiden. Een simpele schoudertas voor als je een stedentrip doet. Een kleine fotorugzak voor een wandeling door een mooi gebied. Een grote fotorugzak voor de echte fototripjes en fotoreizen.
Je kan nog verder uitbreiden. Een fototrolley als je ergens een opdracht moet doen zodat je niet alles op je rug hoeft te dragen. Een grotere schoudertas, of een tas waarin alleen een camera past. Of een riem met lenskokers.
Meerdere tassen heeft het voordeel dat je alleen meeneemt wat je nodig hebt of denkt te hebben. Het nodigt uit om wat vaker je camera mee te nemen. Het geeft je flexibiliteit, en gemak.
Ga echter niet kopen om het kopen. Ontdek door gebruik waar je op mis grijpt. Dan pas weet je wat je het beste erbij kunt kopen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
