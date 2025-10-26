Fototassen en inserts

Steeds meer fototassen maken gebruik van inserts. Dat zijn modules die je in de tas moet doen om deze te kunnen gebruiken. Je moet ze wel apart erbij kopen. Het idee is niet eens zo slecht.



Vroeger was het simpel. Je had een fototas of fotorugzak en daarmee kon je met dividers de tas indelen. Je kocht een tas, en na het puzzelen met de indeling kon je de tas gebruiken.



Tegenwoordig worden er veel fototassen verkocht zonder inhoud. Je moet er een zogenaamde insert bij kopen. Je koopt een tas, en daarbij een of meerdere losse elementen. Het voelt alsof je geld uit je zak geklopt wordt.



Hoewel het inderdaad wel wat duurder kan zijn, heeft het ook veel voordelen. Niet alleen kan je de elementen die in de tas moeten kiezen naar je eigen wensen. Je kan er ook meerdere kopen als dat nodig is.



Daarmee voorkom je dat je meerdere fototassen moet kopen, afhankelijk van wat je mee wilt nemen. De fotorugzak - want daar gaat het vaak om - wordt multifunctioneel.



Als voorbeeld neem ik mijn rugzak: een Shimoda X50. Dit is echter niet het enige merk dat gebruik maakt van dit systeem. Peak Design, Urth en Fstop, bijvoorbeeld, maken ook tassen die op dit principe gebaseerd zijn.



