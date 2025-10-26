Fototassen en inserts

Meer: Overige
Steeds meer fototassen maken gebruik van inserts. Dat zijn modules die je in de tas moet doen om deze te kunnen gebruiken. Je moet ze wel apart erbij kopen. Het idee is niet eens zo slecht.
Vroeger was het simpel. Je had een fototas of fotorugzak en daarmee kon je met dividers de tas indelen. Je kocht een tas, en na het puzzelen met de indeling kon je de tas gebruiken.
Tegenwoordig worden er veel fototassen verkocht zonder inhoud. Je moet er een zogenaamde insert bij kopen. Je koopt een tas, en daarbij een of meerdere losse elementen. Het voelt alsof je geld uit je zak geklopt wordt.
Hoewel het inderdaad wel wat duurder kan zijn, heeft het ook veel voordelen. Niet alleen kan je de elementen die in de tas moeten kiezen naar je eigen wensen. Je kan er ook meerdere kopen als dat nodig is.
Daarmee voorkom je dat je meerdere fototassen moet kopen, afhankelijk van wat je mee wilt nemen. De fotorugzak - want daar gaat het vaak om - wordt multifunctioneel.
Als voorbeeld neem ik mijn rugzak: een Shimoda X50. Dit is echter niet het enige merk dat gebruik maakt van dit systeem. Peak Design, Urth en Fstop, bijvoorbeeld, maken ook tassen die op dit principe gebaseerd zijn.
Je kiest de rugzak in de maat die je wenst, en vervolgens kies je een inset. Bij Shimoda noemen ze het Core Units. Je hebt diverse maten mirrorless Core Units, DSLR Core Units en DV (Digital Video) Core UNits. Kies wat je nodig hebt, of kies er meer dan een.
De DSLR medium Core Unit is om lichtgewicht op pad gaan. Er passen één of twee camera body's in, samen met drie objectieven. Of één body en een objectief extra.
De DSLR large Core Unit is om uitgebreid op pad te gaan. Er passen twee body's in, en drie objectieven. Er is voldoende ruimte voor mijn grote drone met controller.
En dan heb ik de extra grote XL40 RST Core Unit, wanneer de supertele mee moet. Er passen twee extra objectieven naast de supertele in, en een camerabody. Natuurliijk kan de indeling aangepast worden, indien gewenst.
Ik kies de Core Unit die ik nodig heb, en vul de tas. Zo kan ik mijn rugzak gebruiken op de manier die ik wil, met de spullen die ik nodig heb. Het enige wat ik moest doen is een extra Core Unit kopen.
Nu is het zo dat niet iedereen een dergelijke keuze hoeft te maken. En wellicht heb je maar één insert nodig. Maar het geeft je in ieder geval alle flexibiliteit om die dure rugzak zo universeel mogelijk in te zetten.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
