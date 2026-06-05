Lightroom gebruiken zonder catalogus

Meer: Lightroom Tips
Lightroom gebruiken zonder catalogusvrijdag 5 juni 2026, 23:23 door Nando Harmsen | 71x gelezen | 0 reacties
Lightroom Classic maakt gebruik van een catalogus. Lightroom desktop maakt gebruik van een soort catalogus in de cloud. Maar je kan bij Lightroom desktop ook rechtstreeks op je harde schijf werken, zonder de noodzaak van een catalogus.
Lightroom desktop, je weet wel, de Lightroom die met de afkorting LR aangeduid wordt, werkt met de Cloud. Dat betekent dat alle foto's die je daarin importeert direct naar de Cloud worden gestuurd.
Het nadeel is, dat je daarmee al snel veel opslagruimte nodig hebt. De hoeveelheid opslagruimte die je standaard krijgt is beperkt. Dat betekent dat, indien je veel foto's maakt, het gebruik van Lightroom desktop niet altijd praktisch is.
Lightroom desktop heeft ook de mogelijkheid om foto's op de harde schijf te bekijken en bewerken. Het bijzondere daarvan is, dat deze foto's niet in een catalogus worden opgenomen. Tenzij je dat zelf wilt.
Door lokale opslag te kiezen kan je door de harde schijven van je computer bladeren. Kies een foto, geef classificaties, bewerk de foto, en exporteer zoals je dat normaal doet. Alles wordt opgeslagen in een XMP sidecar bestand.
Maak je veel foto's, en wil je slechts een select aantal in de cloud opslaan? Dan kan je via deze manier de foto's die de moeite waard zijn alsnog naar de cloud uploaden. Op deze manier heb je alleen de beste foto's in de cloud.
Op deze manier voorkom je dat er foto's in de cloud staan die tweede keuze zijn. Of gewoon foto's die niet de moeite waard zijn, maar die je wel wilt bewaren. Hiermee maak je optimaal gebruik van de cloud-opslag die je ter beschikking hebt.
Je vraagt je misschien af wat het verschil is met synchroniseren via Lightroom Classic. Zoals je misschien weet worden via het synchroniseren alleen smart-previews naar de cloud gestuurd. Via Lightroom desktop zijn het de originele bestanden.
Probeer het eens uit. Open Lightroom desktop en klik linksboven op 'lokaal'. Blader door je folders en bekijk en bewerk de foto's die je wilt zonder ze te moeten uploaden of importeren.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 26 juni 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Neem je portfolio mee met Lightroom Mobile
door Nando Harmsen
-
Nieuwe functie voor AI in Lightroom en Lightroom Classic
door Nando Harmsen
-
Bestandsnaam is niet belangrijk in Lightroom
door Nando Harmsen
-
Lightroom Classic tip: Slimme voorinstellingen maken
door Elja Trum
-
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.788 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.