Hoe vind je een cool perspectief?

Een hoog standpunt voor dynamische actie

Ik vertel mensen altijd dat het maken van een goede foto veel meer voorstelt dan alleen maar even op het knopje drukken. Het kiezen van je hoek of perspectief is één van die vitale elementen een foto echt kunnen maken of breken.Bij onderstaande foto heb ik een kleine ladder gebruikt om het model vanuit een hoog standpunt te kunnen fotograferen. Vooral met actiefoto's zou je juist een lagere hoek verwachten. Maar met het dynamische resultaat van deze van bovenaf en met groothoek gefotografeerde for was ik dolblij.Dus de volgende keer dat je schiet: ga niet slechts voor één hoek. Probeer ook andere perspectieven. De uitkomst zou je weleens heel erg kunnen bevallen!