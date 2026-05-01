Overweeg een L-bracket voor je camera

Meer: Fototip
Overweeg een L-bracket voor je cameravrijdag 1 mei 2026, 13:31 door Nando Harmsen | 47x gelezen | 0 reacties
Elke statief met een statiefkop wordt geleverd met een statiefplaatje. Dat schroef je onder de camera. Vaak komt het los, of de camera zakt weg als je verticaal wilt fotograferen. Maak het jezelf makkelijk met een L-bracket.
Je kent het wel. Je schroeft een statiefplaatje onder de camera, en je weet zeker dat het zo strak mogelijk zit. Even later merk je dat het toch (weer) los zit. Of je kantelt de statiefkop 90 graden voor een foto in verticale stand, en de camera zakt weg.
Om het vervelend te noemen is zwak uitgedrukt. Het maakt het fotograferen met statief simpelweg frustrerend. Maar er is een simpele oplossing, mits je een Arca-Swiss compatible aansluiting hebt.
Een L-bracket is een statiefaansluiting in de vorm van de letter L. Vandaar de naam. Het past naadloos onder en naast je camera. Voorwaarde is wel, dat het een L-bracket is dat gemaakt is voor het model camera dat je hebt.
Met een L-bracket heb je geen last van een statiefplaatje dat los komt. Je hoeft ook niet langer de camera naast het statief te hangen bij een foto in verticale stand. Het is steviger, zekerder, en vooral ook veiliger.
Een L-bracket dat voor je camera gemaakt is hoef je ook nooit meer los te maken. Laat het altijd op je camera zitten. Je kan gewoon bij de batterij of de aansluitingen.
Wat doe je dan met het statiefplaatje dat je eerst gebruikte? Leg het in de kast, of schroef het onder de statiefgondel van je teleobjectief. Hoewel... Daar zijn ook betere aansluitplaatjes voor die voorkomen dat er iets roteert.
Wil je de maximale zekerheid voor je camera op een statief? Overweeg dan te investeren in een L-bracket. Ik gebruik ze al sinds 2006 en wil nooit meer zonder.
Maak optimaal gebruik van je statief
Een statief is voor veel situaties onmisbaar. Zorg wel dat je het statief op de juiste manier gebruikt. In deze cursus leer je welk statief je het best kan kiezen, en hoe je het optimaal kan opzetten. Verschillende statiefsoorten komen aan bod.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
