Nando Harmsen

Overweeg een L-bracket voor je camera

vrijdag 1 mei 2026, 13:31 door

Elke statief met een statiefkop wordt geleverd met een statiefplaatje. Dat schroef je onder de camera. Vaak komt het los, of de camera zakt weg als je verticaal wilt fotograferen. Maak het jezelf makkelijk met een L-bracket.

Je kent het wel. Je schroeft een statiefplaatje onder de camera, en je weet zeker dat het zo strak mogelijk zit. Even later merk je dat het toch (weer) los zit. Of je kantelt de statiefkop 90 graden voor een foto in verticale stand, en de camera zakt weg.

Nando statiefplaatje 1

Een camera kantelen voor een verticale opname kan lastig zijn. Zorg wel dat je statiefplaatje muurvast zit, anders kan de camera wegzakken.

Om het vervelend te noemen is zwak uitgedrukt. Het maakt het fotograferen met statief simpelweg frustrerend. Maar er is een simpele oplossing, mits je een Arca-Swiss compatible aansluiting hebt.

Nando statiefplaatje 2 1

Een camera naast het statief hangen. Dat gebeurt er als je een verticale opname wilt maken. Zorg dat. het statief dan wel stevig staat want dit is niet optimaal voor de balans.

Een L-bracket is een statiefaansluiting in de vorm van de letter L. Vandaar de naam. Het past naadloos onder en naast je camera. Voorwaarde is wel, dat het een L-bracket is dat gemaakt is voor het model camera dat je hebt.

Met een L-bracket heb je geen last van een statiefplaatje dat los komt. Je hoeft ook niet langer de camera naast het statief te hangen bij een foto in verticale stand. Het is steviger, zekerder, en vooral ook veiliger.

Nando statiefplaatje 3 1

Een L-bracket is ideaal voor het wisselen tussen horizontaal en verticaal. Bovendien heb perfecte balans en geen risico op het loskomen van het statiefplaatje.

Een L-bracket dat voor je camera gemaakt is hoef je ook nooit meer los te maken. Laat het altijd op je camera zitten. Je kan gewoon bij de batterij of de aansluitingen.

Wat doe je dan met het statiefplaatje dat je eerst gebruikte? Leg het in de kast, of schroef het onder de statiefgondel van je teleobjectief. Hoewel... Daar zijn ook betere aansluitplaatjes voor die voorkomen dat er iets roteert.

Nando statiefplaatje 4 1

Wat doe je met het overgebleven statiefplaatje? Schroef het permanent onder de statiefgondel van je teleobjectief. Of ga een stapje verder en koop een ruimte statiefplaat voor je teleobjectief.

Wil je de maximale zekerheid voor je camera op een statief? Overweeg dan te investeren in een L-bracket. Ik gebruik ze al sinds 2006 en wil nooit meer zonder.


Maak optimaal gebruik van je statief



Een statief is voor veel situaties onmisbaar. Zorg wel dat je het statief op de juiste manier gebruikt. In deze cursus leer je welk statief je het best kan kiezen, en hoe je het optimaal kan opzetten. Verschillende statiefsoorten komen aan bod.


Bekijk de cursus op Photofacts Academy. Ben je nog geen lid, sluit dan een proeflidmaatschap af en probeer het uit.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Landschap en Compositie

Naaktfotografie op Locatie

Flitsen op Locatie

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.

