Silhouetten in natuurfotografie

zaterdag 9 mei 2026, 13:31 door | 57x gelezen | 0 reacties

Je hebt het ongetwijfeld wel eens meegemaakt. Een foto met tegenlicht zorgt vrijwel altijd voor silhouetten. We proberen het vaak te voorkomen met belichtingstrapjes of flits. Maar soms moet je het gewoon accepteren. Gebruik eens wat vaker een silhouet.

Fotografeer je iets met tegenlicht, dan heb je de keuze. Of je onderwerp is 'correct' belicht en de achtergrond overbelicht. Of je onderwerp is in silhouet en de achtergrond is 'correct' belicht. Wat je correct vindt hangt af van je beoogde doel.

Meestal proberen we de meeste detail van een onderwerp in beeld te vangen. Het mag niet te donker zijn, want anders verlies je detail. Ik denk dat je deze gedachte soms moet laten varen. Omarm een onderwerp in silhouet.

Nando ijslandse ponies

Midzomernacht met IJslandse paarden.

Juist het gebruik van een silhouet kan een heel sfeervol beeld opleveren. En om eerlijk te zijn, het kan wel eens realistischer overkomen dan alles oplichten tot de details zichtbaar worden. Kneep je ook niet je ogen dicht vanwege het felle tegenlicht?

Nando turkse tortel

Turkse tortel in het avondlicht.

Een onderwerp in silhouet houden geeft de foto soms een bijzondere sfeer. Maak er eens wat vaker gebruik van. Denk niet dat alle 'oplichten' de beste keuze is. Je kan het silhouet nog sterker maken in de nabewerking.

Als je vindt dat een onderwerp niet in silhouet mag zijn, voorkom dan tegenlicht. Dat is mijn inziens beter dan een onderbelicht onderwerp oplichten om het silhouet te 'corrigeren.' Natuurlijk is de keuze helemaal aan jou.

Nando fuut

Fuut in de ochtendschemering.

Maak jij vaak gebruik van een silhouet in je foto? Of voorkom je dat liever? Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Vertel er ook bij waarom, als je het liever voorkomt. Ik hoor graag wat je redenen zijn.

Nando Harmsen

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

