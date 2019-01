Totale maansverduistering op Blue Monday

Blue Monday (deprimaandag) is een naam, gegeven aan een datum voor de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Uitgerekend op deze dag (maandag 21 januari) kun je vanaf 5.41 uur een totale maansverduistering zien.



De aarde schuift dan tussen de zon en de maan waardoor je in Nederland een totale maansverduistering kunt zien. Omdat de maan in januari groter en helderder zal zijn wordt deze maan ook wel een supermaan genoemd.



Om hem te zien of te fotograferen moet je wel vroeg uit bed. De eclips start om 3:36 uur waarna de totale eclips van 5:41 tot 6:44 uur duurt. Om 8:50 uur is het afgelopen.



Tijdens de maansverduistering wordt de maan steeds iets donkerder. Hierdoor moet je de sluitertijd en ISO aanpassen aan de hoeveelheid licht die de maan geeft.



Maar hoe fotografeer je de maan eigenlijk? We hebben het hieronder voor je op een rijtje gezet!