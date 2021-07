We maken over het algemeen het liefst een landschapsfoto in kleur. Juist die kleurenpracht van een zonopkomst, zonsondergang, of het blauwe uurtje is erg aantrekkelijk. Waarschijnlijk heb jij als landschapsfotograaf wel een paar fantastische succesvolle foto's van dergelijke momenten.



Ik heb een tip voor je. Duik eens in je archief en zoek naar je mooiste landschapsfoto's. Dat kan meestal heel eenvoudig in Lightroom of Luminar als je gebruik gemaakt hebt van het toekennen van sterren of kleuren. Maak van deze foto's een virtuele kopie, en ga deze eens veranderen in een zwartwit foto.