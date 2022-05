Canon EOS R7, R10 en RF-S objectieven in aantocht

Volgens de website Canon Rumors gaat Canon deze maand een nieuwe instaplijn aankondigen voor hun Canon EOS R systeem. Het zou gaan om twee nieuwe R-systeemcamera's met APS-C formaat sensoren.





De nieuwe systeemcamera's zouden 24 mei officieel aangekondigd worden. De nieuwe body's krijgen de namen Canon EOS R7 en Canon EOS R10.De Canon EOS R7 zou een 32,5 megapixel APS0C Dual Pixel CMOS AF sensor hebben en 15 foto's per seconde kunnen maken (30 met elektronische sluiter). Ook 4K video op 60p zou mogelijk zijn. De R7 krijgt volgens de geruchten ook beeldstabilisatie.De Canon EOS R10 is de echte instapper met een 24,2 megapixel sensor en 15 foto's per seconde (23 met elektronische sluiter).Gelijktijdig komt er ook een nieuwe objectievenlijn, vergelijkbaar met de huidige EF-S lijn, maar dan voor de RF vatting. Logischerwijs onder de noemer RF-S. De eerste twee objectieven zouden een Canon RF-S 18-45mm f/3.5-5.6 en een Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 zijn.Over de prijs weten we nog niks, maar ik zou gokken dat de R10 ruim onder de duizend euro zou blijven en de R7 rond de 1.500 euro zal zitten.Zou jij een R7 of R10 een interessante camera vinden?Laat het weten in de reacties.