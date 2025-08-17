Locaties op vakantie en dagjes weg

Meer: Tips en Truuks
Locaties op vakantie en dagjes wegzondag 17 augustus 2025, 17:34 door Nando Harmsen | 69x gelezen | 0 reacties
Weet jij nog waar je bent geweest tijdens je vakantie? Of misschien tijdens dagjes weg? Is het altijd weer een gepuzzel om dat uit te zoeken? Fotografeer altijd een informatiebord ter plekke om het je makkelijk te maken.
Het is altijd fijn om te weten waar je foto's hebt gemaakt. Zeker op vakantie of tijdens dagjes weg. Je kan het allemaal opschrijven, maar wie heeft er tegenwoordig nog een pen en papier bij de hand?
Wat we wel bij ons hebben is een smartphone. Daar zit GPS ingebouwd voor de navigatie. Gebruik je dat, dan kan je natuurlijk ter plekke een foto met de smartphone maken. In die foto staan de GPS-locatiegegevens.
De voorwaarde is, dat je ook GPS ingeschakeld hebt voor je foto's. Een alternatief is een GPS-tracker die je synchroniseert met de tijd in je camera. Of je gebruikt de GPS-opties die in je camera ingebouwd zijn.
Je kan er ook een gewoonte van maken om informatieborden op locatie te fotograferen. Die bieden niet alleen de juiste naam, maar ook extra informatie over de locatie. Zeker op verre reizen en vakanties kan dat erg handig zijn.
Fotografeer zo'n bord voordat je ter plekke op pad gaat. Dan weet je waar de foto's op die locatie beginnen. Je kan die informatie dan eenvoudig overnemen in je metagegevens of sleutelwoorden. Of je schrijft het over voor in je fotoboek.
Er is nog een extra voordeel met deze methode. Is er een kaart op het informatiebord? Dan heb je vaak ook nog de route-informatie. Wel zo handig.
Helaas vergeet ik het nog wel eens om een foto te maken van zo'n bord. Maar ik probeer het wel te doen. Gelukkig vind ik vaak de plekken wel terug omdat ik ze vooraf uitgezocht heb.
Hoe vind jij de locatie van de foto's terug? Of is het niet zo belangrijk voor jou? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
