Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Tips en Truuks

Nando Harmsen

Locaties op vakantie en dagjes weg

zondag 17 augustus 2025, 17:34 door | 69x gelezen | 0 reacties

Weet jij nog waar je bent geweest tijdens je vakantie? Of misschien tijdens dagjes weg? Is het altijd weer een gepuzzel om dat uit te zoeken? Fotografeer altijd een informatiebord ter plekke om het je makkelijk te maken.

Het is altijd fijn om te weten waar je foto's hebt gemaakt. Zeker op vakantie of tijdens dagjes weg. Je kan het allemaal opschrijven, maar wie heeft er tegenwoordig nog een pen en papier bij de hand?

Nando 2025 naambord wales

Zo is het duidelijk waar de foto's gemaakt zijn. Ook zonder GPS-coördinaten.

Wat we wel bij ons hebben is een smartphone. Daar zit GPS ingebouwd voor de navigatie. Gebruik je dat, dan kan je natuurlijk ter plekke een foto met de smartphone maken. In die foto staan de GPS-locatiegegevens.

De voorwaarde is, dat je ook GPS ingeschakeld hebt voor je foto's. Een alternatief is een GPS-tracker die je synchroniseert met de tijd in je camera. Of je gebruikt de GPS-opties die in je camera ingebouwd zijn.

Nando eos5d4 smartphone

Heb je geen GPS in de camera, misschien kun je dan via een app de GPS van de smartphone gebruiken.

Je kan er ook een gewoonte van maken om informatieborden op locatie te fotograferen. Die bieden niet alleen de juiste naam, maar ook extra informatie over de locatie. Zeker op verre reizen en vakanties kan dat erg handig zijn.

Nando 2025 naambord cmw idwal

Soms is er aanvullende informatie op een bord te vinden. Dat kan handig zijn voor in het vakantie-fotoboek.

Fotografeer zo'n bord voordat je ter plekke op pad gaat. Dan weet je waar de foto's op die locatie beginnen. Je kan die informatie dan eenvoudig overnemen in je metagegevens of sleutelwoorden. Of je schrijft het over voor in je fotoboek.

Er is nog een extra voordeel met deze methode. Is er een kaart op het informatiebord? Dan heb je vaak ook nog de route-informatie. Wel zo handig.

Nando 2025 naambord cmw idwal detail

De extra informatie op de foto kan gebruikt worden als je op pad bent, zoals de wandelroute of andere aanwijzingen.

Helaas vergeet ik het nog wel eens om een foto te maken van zo'n bord. Maar ik probeer het wel te doen. Gelukkig vind ik vaak de plekken wel terug omdat ik ze vooraf uitgezocht heb.

Hoe vind jij de locatie van de foto's terug? Of is het niet zo belangrijk voor jou? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks
home

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

43.395 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord