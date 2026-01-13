Photofacts Academy

Elja Trum

SG-image maakt 75mm f/1.2 objectief voor middenformaat voor minder dan 500 euro

dinsdag 13 januari 2026, 15:30 door | 50x gelezen | 0 reacties

SG-image is een relatief jong Chinees bedrijf dat betaalbare objectieven maakt voor verschillende camerasystemen. Het nieuwste objectief van het bedrijf is een 75mm f/1.2 objectief voor middenformaat camera's. Specifiek voor de Fujifilm GFX en de Hasselblad XCD.

SG-image 75mm f/1.2


Wat het objectief echt bijzonder maakt is de prijs. Deze zou minder dan 500 euro gaan bedragen. Dat is een koopje voor zo'n lichtgevoelig objectief voor middenformaat. Bij Fujifilm betaal je voor een 80mm f/1.7 zo'n 2.200 euro en bij Hasselblad leg je voor de 80mm f/1.9 maar liefst 4.788 euro neer.

Het objectief van SG-image biedt dan ook wel geen automatische scherpstellingen en de kwaliteit moet zich uiteraard nog bewijzen.

Ondanks de metalen behuizing zou het objectief maar 642 gram wegen.

Het diafragma van f/1.2 geeft je op middenformaat een scherptediepte die vergelijkbaar moet zijn met f/0.95 op full-frame. De 75mm komt neer op ongeveer 60mm omgerekend naar full-frame.

De officiële aankondiging zou volgende week zijn. SG-image gaf op hun Instagram account een eerste blik op het nieuwe objectief. Uiteraard moet ook nog blijken wat het kwaliteitsverschil is, maar het kan een interessante aankoop zijn voor middenformaat fotografen.

Via Fujirumors.com en Petapixel.

