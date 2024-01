Wat betekent beëindiging Cloud-diensten van Adobe voor Lightroom?

Wat betekent beŽindiging Cloud-diensten van Adobe voor Lightroom?

Met de aankondiging van Adobe over het beŽindigen van de Cloud-diensten per 1 februari 2024 is veel onrust ontstaan. Met name bij de fotograaf die de foto's in de Cloud heeft staan. Wat betekent dit voor de foto's? Ik zal het al verraden: helemaal niets.



Het is begrijpelijk dat het einde van de Cloud-diensten verwarring veroorzaakt. Hoe zit het met de foto's die in de cloud staan? Wie de 20 gigabyte Cloudopslag heeft zal er niet veel gebruik van maken, gok ik zo.



Maar wie Lightroom met 1 terabyte aan Cloudopslag gebruikt en alle foto's daar opgeslagen heeft staan, kan dit bericht inderdaad voor onrust zorgen. Wil je geen zorgen hebben, dan moet je even doorklikken en meer informatie vergaren.



Helaas wordt er vaak direct gereageerd op een bericht, zonder dat er wat 'onderzoek' wordt gedaan. Zeker als het een onduidelijk omschrijving is, wordt dat van essentieel belang. En wat blijkt, wie de Cloud voor Lightroom gebruikt zal er niets van merken. Klik dus altijd op 'meer informatie' als het niet duidelijk is.