25 Tips voor Fotografen

Denken dat je iets begrijpt

Het nut van closure in foto's

Tip 1: Kijk beter naar foto's die je via Whatsapp krijgt

Tip 2: Kijk eens twee minuten naar één foto

Over de foto boven dit artikel

Zodra je naar een foto kijkt, probeer je deze – onbewust – meteen te duiden. Dit fenomeen is vergelijkbaar met hoe we soms 'luisteren':Iemand vertelt je iets, maar je luistert amper nog; je weet al wat de ander zeggen wilt. Ondertussen ben jij al bezig met hetgeen je zometeen wil vertellen. Of nouja, dat dénk je te weten.Het moment dat je denkt dat je iets wel snapt, noemt de auteur van The Online Photographer closure:'Closure is what happens when you think you understand something well enough, and don't think you need to understand it any better - so you stop trying. You close down.'Veel foto's denken we vrijwel direct te snappen. En in veel gevallen ís dat ook zo: advertentiefoto's zijn gemaakt om in één seconde jou te laten inzien dat je een gelukkiger mens wordt als je product X koopt. En de foto's in de krant spreken – als het goed is – ook voor zich.Omdat het merendeel van de foto's zo zelfverklarend is, ben je geneigd om álle foto's zo te behandelen. Je kijkt, oordeelt, en gaat weer verder.Echt aandacht geven aan een foto vereist een bewuste keuze. En telkens moet ik me echt tot die keuze zetten, het voelt als huiswerk. We zijn visueel ingestelde wezens en denken met één blik de boel te begrijpen en alles te hebben gezien. Daarom nu dus twee tips om hiermee aan de slag te gaan.Iedereen ontvangt foto's via Whatsapp: foto's die door vrienden en familie zijn gemaakt. Ik maak er een sport van om in die foto's iets op te merken waar degene die de foto nam, zich niet bewust van was.Zoals de reflectie van de telefoon in iemands' zonnebril, voorwerpen die onbedoeld in beeld liggen, iets dat in de achtergrond gebeurt. Zo dwing ik mezelf om een paar seconden langer te kijken. Soms levert dat grappige inzichten in iemands leven op.Dit is een lastige. Want twee minuten is lang voor één foto. In die tijd kun je een heel fotoboek doorbladeren en denken dat je het wel snapt. Niks van waar. Het liefst gebruik je hiervoor een geprinte foto, bijvoorbeeld uit een fotoboek van een fotograaf die je bewondert.Ben je een hyperefficiënt wezen en voelen deze twee minuten als weggegooide tijd? Combineer het dan met tanden poetsen, dat doe je toch iedere dag (hoop ik).Door langer te kijken naar hetzelfde, merk je meer op. Je gaat vrijer associëren en richt je niet alleen meer op wat je ziet, maar ook op wat het betekent. Enfin, kijk eens wat er boven komt bij jou.Vorig jaar liep ik een rondje langs een meer ergens in Frankrijk. Dat was tijdens het corona-intermezzo waarvan we toen nog hoopvol dachten dat het helemaal geen intermezzo was.Nouja, ik zag onderweg dus een barbiepop op een vuilcontainer liggen. Een vreemd gezicht dat – in ieder geval bij mij – een vraagteken opwierp. Waarom die pop, waarom hier, en waarom lijkt het alsof iemand dit heeft geënsceneerd?