Doe een fotomeditatie tijdens het tandenpoetsen

Tijdens het tanden poetsen dus. Dat stukje tijd dat toch al 'verloren' is.



De uitvoering van dit voornemen is ook nog eens bijzonder simpel:



1. Pak je tandenborstel



2. Doe er tandpasta op



3. Pak een fotoboek en sla deze blind open op een bladzijde



4. Kijk de gehele tandenpoetsbeurt naar de foto





Het nut van een fotomeditatie

Je ziet talloze foto's per dag. Maar naar hoeveel beelden kijk je nu écht? Dat bewaren we meestal voor in het museum. En zelfs dan is het bijzonder lastig om niet eerst naar het bijbehorende bordje te duiken om te lezen wat we geacht worden te zien (hier schrijf ik over waarom je dat juist niet moet doen) Om je blik te trainen is het daarom goed om – onder lichte dwang – eens wat langer naar één beeld te kijken.Vergis je niet, dat is lastig. Ik heb een enorme aandrang om bij een 'saaie' foto toch nog even snel door te bladeren. Maar dat mag dus niet (van mezelf). Want lang kijken naar een saaie foto levert ook bijna altijd wat nieuws op.Dat is gaat makkelijker als je jezelf wat vragen over een 'saaie' foto stelt:Waarom nam de fotograaf deze foto, juist uit deze hoek?Waar kwam het licht vandaan?Wat gebeurde er vlak voor en vlak na deze foto?Wat vertelt deze foto mij?