Ed van der Elsken komt tot leven in app

Iedere foto in de app is een sleutelwerk die toegang geeft tot 'wat je niet ziet': de foto's die hij er vlak voor en erna nam of video's die hij maakte van dezelfde setting of personen. In een aantal fragmenten komt Ed van der Elsken zelf in beeld. Directeur Birgit Donker noemt de app een verrijking.



Deze app past bij een museum van de toekomst, waar online en offline samenkomen. Het Nederlands Fotomuseum wil het werk van Ed van der Elsken naar het nu halen. Dat doen we met deze app. Bovendien biedt dit ons de kans om nog meer verhalen uit onze rijke collectie naar buiten te brengen.



De app, gratis te downloaden in de Google Playstore en Apple Store, is ontwikkeld door DOOR, het cultuurlabel van het bureau In10. De realisatie van deze app is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.



Wij zijn zeer verheugd dat het nu mogelijk is op een vernieuwende wijze het fotografisch erfgoed te delen met alle Nederlanders, aldus Birgit Donker. En van de verhalen uit de app is ontgrendeld en kan direct bekeken worden.



De app geeft in de tentoonstelling aanvullende informatie bij de werken. Door middel van beeldherkenning kunnen foto's in de tentoonstelling worden gescand. Daarmee wordt het bijhorende verhaal ontgrendeld en speelt op de telefoon een video- en/of audiofragment af dat het verhaal achter de foto onthult.