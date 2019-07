Een klein fotoverhaaltje met een trieste afloop

Alles gaat voorbij

Maar… niets is wat het lijkt

Mr. en Ms. Sweetman staan op alle foto's licht naar elkaar toegebogen. Iets wat je vaker ziet bij mensen die al decennia getrouwd zijn; ze groeien letterlijk naar elkaar toe. Op één foto regent het pijpestelen en houdt Mr. Sweetman de paraplu geheel boven het hoofd van zijn vrouw – zelf regent hij nat.De serie van Ken Griffiths is een verhaal over tijd, over dat alles altijd verandert. Niet alleen de seizoenen, maar ook een mensenleven; op de laatste foto staat Mr. Sweetman moederziel alleen op het pad. Ook nog eens aan de linkerkant, op de plek van zijn vrouw. Hij kijkt weg en heeft een schuchtere houding. En van dat beeld werd ik dus melancholisch.Voor dit artikel dook ik wat meer informatie op over deze serie. Dat doe ik altijd, om te voorkomen dat ik me baseer op één bron. Immers, één bron is geen bron.In een artikel van The Guardian wordt het werk van Griffiths uitgebreid besproken. En ineens blijkt de afloop van de serie hierboven een volstrekt ándere oorzaak te hebben:Other publications worldwide picked up but misunderstood the series, because Mrs Sweetman was not in the final picture.“Story of Love in Annual Photographs with Sorrowful Ending,” says one website headline, implying that she had died.In fact, it was too cold for her to go outside, and she can be seen at the kitchen window.Ms. Sweetman was dus helemaal niet overleden, ze vond het gewoon veel te koud en bleef lekker achter het keukenraam staan. En dáárom staat Mr. Sweetman dus ineens aan de linkerkant: hij maakt ruimte voor zijn vrouw achter het keukenraam.Eerst goed kijken dus, voordat je conclusies trekt 🙂