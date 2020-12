Fotografeer eens bij slecht weer

Ik heb onlangs een hele dikke winterjas gekocht. De voorgaande winters liep ik rond in jassen die bij fikse kou ernstig onderpresteerden.



Merkte ik weinig van, want ik was zelden lang buiten. Nu wel, wat moet ik anders? Zo leer ik trouwens meteen dat je ook met regen goed kunt fotograferen.





Altijd 22 graden?

Nederlanders klagen graag over het weer. Vroeger dacht ik dat dat komt omdat ons weer zo wisselvallig is, dat leent zich goed voor het delen van je mening daarover.Dat is wel anders als je in – noem eens wat – Guatapé in Colombia woont. Dat dorpje ligt dicht tegen de evenaar aan daardoor heeft het een bijna constante temperatuur van 22 graden. Ik was er een dagje, twee jaar geleden. Het was toen 22 graden.In het dorp stond een groot metalen bord met daarop een korte geschiedenis van het dorp, het inwoneraantal, en... de temperatuur. Ik vond het onvoorstelbaar dat je de temperatuur van je woonplaats gewoon op een bord kunt zetten.Enfin, terug naar dat klagen dus. Toen ik een tijdje in Zweden woonde, merkte ik dat daar het weer óók verandert. Maar daar hoorde ik zelden mensen klagen over regen, wind en hagel. De Zweden zeggen daarentegen iets anders als er iemand zeurt over de regen:Voor de lezer die het Zweeds niet machtig is:En die slechte kleding, die had ik dus. Maar mijn nieuwe winterjas is zó dik, dat ik geen excuus meer heb om binnen te blijven als het vriest, regent of waterkoud is.En dat is mooi, want sommige onderwerpen lenen zich voor een andere setting. Zo was de foto hieronder een stuk minder mysterieus geweest zonder mist: