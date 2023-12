Saai grijs weer? Pas je fotografie aan op de omstandigheden

Je kijkt door het raam en je ziet saai grijs weer. Er is geen detail in de lucht, en alles voel grauw en onaantrekkelijk aan. Dan kan je bij de pakken neerzitten en ervan balen, of je past je fotografie aan.



Fotograferen met mooie weersomstandigheden, of bij uitdagende omstandigheden waar ik onlangs over al over schreef, is fantastisch. Het werkt inspirerend en het heeft vaak een positieve invloed op je humeur.