Fotograferen: kwantiteit versus kwaliteit

Is veel foto's maken goed?

1. Denk jij divergent of convergent?

Maar oké, 4.913 foto's. Is dat goed? Of mis ik focus? Ik denk hier vaak over na. Soms vraag ik me af of ik niet gewoon naar een plek moet gaan en me moet beperken tot het maken van slechts 10 foto's die dag.Maar bij het idee alleen al krijg ik rillingen. Ik kijk met behulp van mijn camera. En thuis ben ik vaak blij dat ik vanuit verschillende hoeken iets heb gefotografeerd.Enfin, deze week las ik dus twee dingen die aansluiten bij mijn vraag of het goed is om zoveel te fotograferen.Allereerst las ik iets over zogenaamde divergente en convergente fases in je creatieve leven:Je zit ofwel een in een divergente fase waarin je veel fotografeert en mogelijkheden onderzoekt, ofwel in een convergerende fase waarin je keuzes maakt, je archief uitpluist en je fotoseries maakt.Die fases wisselen – als het goed is – af. Zoniet, dan moet je dat misschien eens in gang zetten bij jezelf.