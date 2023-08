Kies een goede lens adapter; er is veel kwaliteitsverschil

Een lens adapter maakt het mogelijk om een objectief met een andere vatting op je camera te plaatsen. Je hebt ze voor Sony, Nikon, Canon, en nog veel meer. De originele zijn vaak duur, maar er zijn ook goedkopere varianten. Pas echter op dat je een goede kiest.



Veel fotografen verafschuwen de prijzen die fabrikanten vragen voor ogenschijnlijk simpele hulpmiddelen. Een daarvan is een lens adapter, een lege koker die het mogelijk maakt om objectieven met een andere vatting op je camera te plaatsen.



Er zit geen glas in, het is alleen maar een verloop. Natuurlijk moet er communicatie tussen objectief en camera zijn. Maar voor de rest is er toch weinig dat fout kan gaan. Of toch niet?



Mark Wiemels publiceerde deze video op youTube waarin hij laat zien dat goedkoop soms echt duurkoop kan zijn. Slechte afwerking, ondoordacht design en een vreemde materiaalkeuze kan van dat relatief simpele hulpmiddel een verschrikkelijk slecht product maken.