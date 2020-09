Fotograferen vanuit een scootmobiel

Zoals bij deze hommel, waar ik door de schoonheid getroffen werd, probeer ik fotografisch zo secuur mogelijk te werken en doe dat meestal in De M- stand om belichting en scherpte zo goed mogelijk te krijgen.



Dat ziet er soms niet uit als ik half hangend over het stuur probeer om zo dicht mogelijk bij mijn onderwerp te komen (zeker als ik de kleine 60mm lens gebruik).



Op andere momenten ben ik meer geboeid door het natuur- aspect van het onderwerp, met name als ik iets zie waarvan ik geen flauw idee heb wat het is, zoals bij onderstaande foto.



Is het een rare rups of misschien een slakje?



Bij zo'n verschijnsel let ik minder op de fotografische aspecten, maar meer op het in beeld krijgen van wat het nou eigenlijk is en werk dan meestal in de A-stand (dat gaat vlotter en dan heb ik hem in ieder geval voor het/hij/zij weer verdwenen is tussen gras of struiken