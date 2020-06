Gebruik het mini-lenseffect in een druppel

Werkwijze

Zet de beeldstabilisatie uit, omdat je vanaf statief werkt. Werk eventueel in liveview, zodat de spiegelbeweging geen camerabeweging veroorzaakt. En gebruik een afstandsbediening, camera connect app of tijdontspanner voor maximale scherpte.Zet vervolgens je camera met macro-objectief zo dicht mogelijk (dus op de kortste focusafstand) van de druppel(s) zodat je de best haalbare vergroting krijgt. Want waterdruppels blijven klein, zelfs met het vergrotend effect van een macrolens. Ik moest mijn afbeelding ook wat bijsnijden.Kijk hoe dichtbij je kunt komen waarbij je met de autofocus aan nog kunt scherpstellen. Gebruik een niet al te groot diafragma (begin met f/8) zodat je in ieder geval ťťn druppel (met prachtige weerspiegeling van de bloem en soms de gehele kamer in al zijn details) scherp hebt.Ze daarna de autofocus uit en stel handmatig scherp op de druppels. Verplaats de bloem op de achtergrond tot de lichtbreking scherp in de vloeistof wordt weergegeven.De kunst is om de bloem op de achtergrond onscherp te houden terwijl de lichtbreking in het beeld scherp is. Schuif dus net zo lang met de positie van de bloem op de achtergrond tot het goed is. Houd de druppels parallel met de camera om alle druppels scherp te houden.