Het verhaal achter de foto: De regenboog van Albert van Heugten

Albert van Heugten stuurde een foto in naar aanleiding van de regenboog die ik liet zien in het artikel het verhaal achter de foto. In dit artikel komt Albert aan het woord om te vertellen over zijn foto.



Een opdracht van mijn fotoclub is de vier elementen vastleggen. Water, Vuur, Aarde en Lucht. Lucht had ik verkeerd begrepen en ging op pad om wind te fotograferen.



Het idee voor wind had ik al snel in mijn hoofd, namelijk windmolens. Hiervan heb ik al eerder een foto (Stilte voor de storm) laten zien in de Photofacts Academy VIP cursus. Deze keer fotografeerde ik vanuit de tegenovergestelde richting.



De bedoeling was deze windmolens (vijf stuks) op een lijn en met een langere sluitertijd te fotograferen zodat de wieken wind suggereerden. De locatie (Reuselse moeren) had ik nog niet in deze hoedanigheid verkend, dus ben ik op pad gegaan met zeer wisselvallige weersomstandigheden zoals hagel, regen en zonneschijn.



Ik was juist ter plaatse en had mijn camera op statief ge´nstalleerd, maar nog niet erg blij met de compositie, toen de zon als een spotlight door een gat in de donkere wolken scheen, precies langs de bosrand. Dus wat doe je? Knippen.



Meerdere malen heb ik in de cursus gehoord: ''Kijk op je foto locatie steeds om je heen''. Dat is nu net wat ik gedaan heb en zodoende zie ik plotseling een regenboog verschijnen.



Ik hoefde alleen maar mijn ball head op de statief 90 graden te verdraaien, sluitertijd, en diafragma aan te passen en de compositie te bepalen.



Wetend dat het de regenboog niet van lange duur zou zijn heb ik instinctief voor een compositie gekozen. Omdat ik handmatig werk was alles snel ingesteld.