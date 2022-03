Hoe herken je een onderwerp in de foto?

Soms kijk je naar een foto die je gemaakt hebt, en dan weet je niet waarom de foto niet aantrekkelijk is. Ligt het aan het licht, is de foto onrustig, of is er iets anders waardoor de foto geen wauw-factor heeft? Je zou het aan Lightroom of Photoshop kunnen vragen.



Er is een ding wat een foto vrijwel altijd moet hebben. Dat is een onderwerp. Zonder onderwerp is er in feite niets om naar te kijken. Uitzonderingen daargelaten, natuurlijk. Immers, niets is absoluut.



Is een foto niet helemaal wat je ervan verwachtte? Dan kan het zijn dat het onderwerp niet duidelijk is. Misschien is er helemaal geen onderwerp, of staat het te verborgen in beeld. Het kan lastig zijn om dat te zien, omdat je als fotograaf heel goed weet wat je gefotografeerd hebt.