Ideeën voor paddenstoelen fotograferen

IdeeŽn voor paddenstoelen fotograferen

Het is herfst en de paddenstoelen zijn weer te vinden. Een paddenstoel fotograferen is niet moeilijk, maar het kan een uitdaging zijn om er een heel aantrekkelijk beeld van te maken. In dit artikel geeft ik ideeŽn waarmee je aan de slag kunt gaan.



Paddenstoelen komen in allerlei vormen en maten. Sommigen zijn millimeters klein, anderen tot een halve meter groot. Je vindt ze op bladeren, bomen, in gras en op mos. Zelfs in het zand van een duin zijn paddenstoelen te vinden.





Apparatuur

Je hebt niet per se een macro objectief nodig om paddenstoelen te fotograferen. De meeste objectieven kunnen dicht genoeg bij komen om een paddenstoel voldoende groot in beeld te krijgen.Wil je meer dan wat je objectief aankan, dan kan een macro objectief nodig zijn. Of tussenringen.