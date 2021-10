Nachtfotografie op Schiermonnikoog (deel 2)

In deel 1 van mijn blog 'Nachtfotografie op Schiermonnikoog' vertelde ik je over het fotograferen in de nacht van de opkomende maan, de vuurtoren en lichtende nachtwolken.



In dit deel 2 beschrijf ik mijn eerste ervaringen met het fotograferen van de Melkweg op een heldere nacht begin september.





Masterclass

Voorbereiding

De locatie

Het weer en de maan

Helder of niet?

Mijn eerste sterrenfoto

In het weekend van 11 en 12 september ben ik voor de tweede maal dit jaar op Schiermonnikoog. Ik heb last minute besloten deel te nemen aan een Masterclass, gegeven door natuurfotograaf Johan van der Wielen.De bedoeling van zo'n Masterclass is verdieping aanbrengen in je fotograferen. Je bedenkt van tevoren je eigen project en voert het tijdens het weekend uit.Het fotograferen van de Melkweg is echter geen onderdeel van mijn project maar wel een wens voor dit weekend mits er zich een heldere nacht voordoet.Het fotograferen van sterren doe je niet even uit de losse pols. Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk. Welke locatie kies ik? Hoe is het weer? Is de maan te zien? Hoe laat ga ik op pad? Welke spullen neem ik mee? Welke camera-instellingen kies ik?Gelukkig heb ik in de paar weken die me restten voor de Masterclass de online cursus Nachtfotografie van Johan van der Wielen en de Photofacts-cursus Sterrensporen door Nando Harmsen gevolgd. Er komt namelijk nogal wat kijken bij deze tak van de fotografiesport.Voor dit blog gaat het echter te ver om dit allemaal haarfijn uit de doeken te doen. Wat de instellingen van de belichtingsdriehoek betreft, die kun je bij elke foto terugvinden.Overdag fiets ik over het eiland op zoek naar een geschikte locatie met een interessante voorgrond. Om lichtvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen wil ik wel enkele kilometers weg van het dorp.Tijdens de eerdere busreis vanaf de boot naar mijn pension had ik al een fraaie scheef gewaaide boom in het landschap gezien en die zoek ik nu. Al snel heb ik hem gevonden maar hij staat helaas vlak langs een afrastering en daarmee valt ie voor mij af. Ik fiets verder, maar vind geen geschikte locatie meer.Later op de dag wijst Johan me een locatie met fraaie boompjes, zonder afrastering. Ik plaats een Google-maps-speld in mijn telefoon zodat ik de plek in het donker gemakkelijk terug kan vinden.De diverse weerapps maken duidelijk dat er voor vannacht bewolking wordt verwacht met opklaringen tussendoor. Johan stelt voor het weer goed in de gaten te houden en later op de avond te besluiten of we ervoor gaan of niet.Van het licht van de maan zullen we in elk geval geen last hebben. Die gaat namelijk al om 21.39 uur onder. Eerder op pad gaan heeft nu, begin september op Schiermonnikoog, geen zin. Het is namelijk pas echt donker na de diverse schemerperioden, vandaag zo ongeveer vanaf 10 uur.Het is even voor 10 uur als Johan ondanks de bewolking die er op dat moment nog is aan de groep vraagt wie er nog mee op pad gaat. Enthousiast steek ik als enige mijn vinger op en vijf minuten later zitten we op de fiets.Ongeveer 25 minuten later zijn we ter plekke. De wolken verdwijnen langzaam en een prachtige sterrenhemel komt tevoorschijn.Ik zie ook al een paar boompjes die ik als voorgrond op de foto wil hebben. Mijn hoofdlampje is absoluut nodig om er in deze duisternis naar toe te kunnen lopen.De komende anderhalf uur geniet ik met volle teugen. Met letterlijk en figuurlijk vallen en opstaan maak ik mijn eerste foto's van de sterrenhemel. Johan geeft nog de nodige aanwijzingen over de juiste instellingen. Wat ik in de onlinecursus heb geleerd blijkt, nu het ertoe doet, nog geen automatisme.