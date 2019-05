Nationaal Park Hollandse Duinen nu vanuit de lucht in 360 graden te bekijken

Gevarieerd natuurgebied

Grens tussen duinen en stad

Het Nationaal Park Hollandse Duinen is ÚÚn van de meest gevarieerde natuurgebieden in Nederland. Bijzonder aan het gebied is de verwevenheid van mens en natuur.Vanaf Hoek van Holland strekt het gebied zich een kleine 50 kilometer noordwaarts uit en omvat naast duin- en bosgebieden ook een aantal landgoederen, waaronder Keukenhof, Voorlinden en Duivenvoorde.Zeker vanuit de lucht is goed te zien hoe de natuur is ingebed in de leefomgeving van de bewoners van de Zuid-Hollandse kustplaatsen. Dat bracht Wiebe de Jager van Dronewatch op het idee om van het Nationaal Park Hollandse Duinen een interactieve VR tour te maken op basis van panoramische luchtfoto's.Eerder maakte De Jager ook zo'n tour van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Inmiddels bevat de tour enkele tientallen foto's. De bedoeling is dat dit aantal nog wordt uitgebreid., aldus De Jager.De lancering van de interactieve VR tour van Hollandse Duinen valt samen met de start van de campagne Holland National Parks, maar staat daar verder los van.