Voor als je in Londen bent: ga naar het V&A museum!

Dat gebouw toont 150 jaar bouwkunstgeschiedenis. Het lijkt met iedere nieuwe zaal alsof je een volstrekt ánder museum inwandelt. Modern, Victoriaans, Edwardiaans, en ga zo maar door.



Vervolgens dwaal je door talloze zalen met juwelen, schilderkunst, glas-in-loodkunst, zilver- en goudkunst en weet ik wat al niet meer. Het is idioot veel. Daarom raad ik je ook aan om te beginnen met datgene waarvoor je het museum bezoekt (in mijn geval fotografie). Anders val je al gauw ten prooi aan museummoeheid.





Over fotografie dus

Terug naar waar ik voor kwam: fotografie. In het V&A is momenteel een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van fotografie. Ik heb er al veel over gelezen (en er hier over geschreven) maar dat deerde niet.Want al die onderwerpen uit de historie kwamen nu tot leven; het V&A heeft namelijk gewoon een hoop origineel werk in bezit. Het was dus een feest der herkenning.