Waarom kan het niet gewoon een mooie foto zijn?zondag 25 januari 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 30x gelezen | 0 reacties
High-key, low-key, minimalistisch, ICM, dubbele belichting... Het zijn technieken die je foto een uiterlijk of uitstraling geven. Je kan schermen met deze termen, of de foto voor zich laten spreken. Hoe doe jij dat?
De foto's die je maakt wil je natuurlijk laten zien. Hoe meer mensen er naar kijken, hoe leuker het is. Zeker als ze dan ook nog eens reactie geven.
Je kan er dan de techniek die je gebruikt hebt erbij vermelden. High-key, low-key, minimalistisch, ICM, HDR, panorama, recht uit de camera... Vraag je eens af waarom dat je dat doet? Wat voor zin heeft het? Voor wie doe je dat?
Is het om een foto meer bijzonder te maken? Is het om imponeren met de kennis die je van de techniek hebt? Is het om jezelf te laten onderscheiden van de rest? Waarom kan het beeld niet voor zichzelf spreken?
Een foto is het resultaat van je eigen creativiteit. Daarvoor kan je allerlei technieken gebruiken. Maar wat voor meerwaarde is het vermelden van al die technieken of namen? Het maakt de foto zeker niet beter.
De andere fotograaf weet wel of je foto high-key is, of low-key. Het imponeert die andere fotograaf waarschijnlijk niet. De niet-fotograaf weet niet wat er mee bedoelt wordt, maar wel dat het informatie is die niet voor hem of haar bestemd is.
Waarom mag een foto niet gewoon een foto zijn? Laat vol trots zien wat je gemaakt hebt zonder de beleving ervan te verstoren door de technobabbel. Dat is niet interessant en maakt de foto zeker niet beter.
Vertel er liever bij wat je op dat moment ervaren hebt, je gevoelens, je gedachten. Geef het korte titel of vertel waar je was. Dat is boeiender dan de techniek je gebruikt hebt. Daarmee doe je alleen maar afbreuk aan de beleving.
Rembrandt noemde zijn schilderijen ook niet barok. Dalí gebruikte de naam surrealisme niet zelf bij zijn werk. Net zomin dat Picasso, Caravelli, of Monet zichzelf in een hokje duwden.
Je mag het natuurlijk zelf weten. Maar bedenk dat een kunstwerk, een creatie, niet om de techniek gaat, maar om het eindresultaat. Laat jouw foto ook een kunstwerk zijn.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
