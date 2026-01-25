Waarom kan het niet gewoon een mooie foto zijn?



Vertel er liever bij wat je op dat moment ervaren hebt, je gevoelens, je gedachten. Geef het korte titel of vertel waar je was. Dat is boeiender dan de techniek je gebruikt hebt. Daarmee doe je alleen maar afbreuk aan de beleving.



Rembrandt noemde zijn schilderijen ook niet barok. Dalí gebruikte de naam surrealisme niet zelf bij zijn werk. Net zomin dat Picasso, Caravelli, of Monet zichzelf in een hokje duwden.



Je mag het natuurlijk zelf weten. Maar bedenk dat een kunstwerk, een creatie, niet om de techniek gaat, maar om het eindresultaat. Laat jouw foto ook een kunstwerk zijn.



