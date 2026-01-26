Om te leren moet je oefenen

Meer: Tips en Truuks
Fotograferen is leuk om te doen. Zeker als je dan ook prachtige resultaten hebt. Maar dat komt niet uit de lucht vallen. Daarvoor moet je wel wat doen. Het geheim is oefenen. Veel oefenen.
Het wordt wel eens vergeten dat je ook voor fotografie veel moet oefenen om er goed in te worden. Dat is meer dan leren hoe je de belichting instelt, of wat welk knopje op je camera doet. Je moet het veel doen.
Het is goed om te leren hoe een camera werkt, of hoe je de belichting instelt en afleest. Het is goed om te weten hoe een foto het beste bewerkt kan worden. Maar dat is allemaal geen garantie voor een goede foto.
Soms hoor ik over de frustraties die ontstaan wanneer iemand niet tevreden is over het resultaat. Dat wil niet zeggen dat die persoon per se een beginnend fotograaf is. Het kan ook dat de persoon begonnen is aan een nieuwe vorm van fotografie en er nog niet bedreven in is.
Het is net als elke andere hobby. Je kan niet van de ene op de andere moment tekenen, of schilderen, of beeldhouwen, of kleren maken. Je moet de technieken leren, en dan veel oefenen. En je moet fouten maken om ervan te leren.
Met fotografie is het niets anders. Je moet op pad met je camera. Niet om lukraak gaan fotograferen, maar een vorm van fotografie te gaan oefenen. Middagen lang op de buik voor macro, of op een plek voor panning te doen.
Het is dan niet de bedoeling om perfecte foto's te maken, maar om de technieken onder de knie te krijgen. Om te leren wat werkt en wat niet. En wie weet zit er een echt geslaagde foto tussen.
Als je denkt dat je uit een boekje of van een YouTube video fotografie leert, dan heb je het mis. Het tilt alleen het tipje van de sluier op. Je moet het dan zelf gaan doen. Het is vrijwel zeker dat het niet meteen lukt.
Wees ook niet gefrustreerd als het niet meteen lukt. Je mag ook niet verwachten dat het meteen lukt. Alleen door het veel te doen ga je het leren. Hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt. Gooi ook nooit de mislukkingen weg.
Blijf elke keer weer goed naar de mislukte foto's kijken. Stel jezelf elke keer weer opnieuw de volgende vragen: Waarom ging het fout? Waar moet ik de volgende keer op letten? Moet ik de camera anders instellen? Alleen zo wordt je beter in fotografie.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
