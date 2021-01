Weet je even niets te fotograferen, dan kun je hiermee aan de slag

Door de tijd heen ontwikkel je jezelf ook, en kunnen instellingen op je camera misschien verandert worden om jouw gebruik van de camera weer te optimaliseren.

Door de jaren heen ontwikkel je jezelf ook. Voorkeuren veranderen, werkwijzen veranderen. Je leert nieuwe technieken, of loopt tegen beperkingen aan van je camera. Als je de camera weer eens goed bekijkt vind je misschien instellingen waarvan je het bestaan vergeten was, of kun je met een andere instelling dingen doen die eerder moeilijk waren.Heb je een avond of dag waarin je tijd over hebt, ga dan nog eens op ontdekkingsreis, en leer je camera weer eens met nieuwe ogen bekijken. Wie weet wat je al die tijd over het hoofd hebt gezien.Hoe is jouw back-up geregeld? Zijn je foto's veilig? Natuurlijk is een goede back-up belangrijk. Het zou zonde zijn om foto's kwijt te raken. Als je nog geen goed systeem hebt, dan zijn de donkere sombere dagen perfect om daar eens naar te kijken.Heb je al wel een back-up systeem? Ga dit dan eens goed controleren. Zorg dat je zeker weet dat het werkt, zeker de automatische systemen waar je nooit naar om hoeft te kijken. Niets is zo vervelend om te ontdekken dat het niet goed werkt. Zeker omdat je het pas achter ontdekt als het al fout is gegaan.Dit is natuurlijk maar een kleine greep. Je kunt nog veel meer dingen doen tijdens de donkere avonden wanneer fotografie even niet kan, of als je er even geen zin in hebt. Laat weten welke tip jij hebt in de reacties onder dit bericht. Wie weet help je er iemand anders mee om lekker aan de slag te gaan met je foto's en fotografie.