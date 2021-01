10 Tips voor fantastische landschappen in de sneeuw

Het is altijd weer een feest om landschapsfoto's in de sneeuw te maken. Natuurlijk is het afwachten of er sneeuw ligt, maar als die valt is het goed om al voorbereidt te zijn. Ik heb een 10 tips voor je die kunnen helpen om die fantastische landschapsfoto in de sneeuw te maken.



Als landschapsfotograaf willen we allemaal wel een mooi besneeuwd landschap fotograferen. Een wereld die gehuld is in een maagdelijk wit deken heeft iets surrealistisch. Zeker omdat we er in Nederland tegenwoordig zo weinig van hebben is het extra aantrekkelijk.



We kunnen op pad gaan voor die landschappen. De Hoge Venen in België is voor velen dichtbij, maar ook de bergen van de Alpen kunnen prachtige sneeuwlandschappen geven. Ben je avontuurlijk - en ik probeer iedereen, waaronder mijzelf wijs te maken dat ik dat ben - kun je in de winter Scandinavië opzoeken, waarbij altijd nog de kans is op een extraatje in de vorm de illustere groene schijn in de hemel.