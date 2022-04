5 Tips voor Landschapsfotografie

Maak je wel eens een belichtingstrapje? Dan heb je meerdere foto's met verschillende belichtingen. Die heb je nodig voor je HDR beeld, en tijdens chimping kun je dat wel eens uit het oog verliezen en een foto uit de reeks weggooien.



Of je denkt dat de foto niet goed is, terwijl die in feite goed gebruikt kon worden. Maar bovenal, die mislukte foto kan een leermoment zijn. Bekijk thuis waarom die mislukt is, en ontdekt hoe je dit een volgende keer kunt voorkomen. Mislukte foto's zijn de beste leermeesters.



Bovendien, waarom zou je die foto's dan al verwijderen? Heb je te weinig geheugenruimte? Koop dan een extra geheugenkaartje, of een grotere. Besteed de tijd in het veld aan de fotografie, en het genieten van al het moois om je heen. Bewaar het selecteren voor thuis.





Heb jij nog tips?

De tips die ik beschreven heb richten zich deels op een bepaalde mindset. De manier hoe je op pad gaat bepaald voor een deel hoe goed je foto's zullen zijn.Laat je je leiden door verplichtingen of sta je open voor wat je aantreft? Moet je fotograferen of ga je met open verwachtingen? Geniet je of is het een frustrerende bezigheid?