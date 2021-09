7 Tips voor landschapsfotografie

De 7 tips uit de video:





1. Vang het zonlicht alleen op je onderwerp

2. Maak water niet altijd zijdezacht

3. Gebruik een persoon in je foto om afmetingen duidelijk te maken

4. Zoek iets afwijkends in je landschap

5. Zoek naar onderscheid tussen onderwerp en achtergrond

6. Leer hoe je meerdere foto's kunt samenvoegen

7. Let op de richting van de wolken bij lange sluitertijden

101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's

Zorg dat je op tijd voor de zonsopgang aanwezig bent. Zo'n 30 minuten van te voren. Zodra de zon op komt kijk je waar het licht valt. Probeer dat onderwerp centraal te stellen in je foto.Water ziet er vaak prachtig uit als je een lange sluitertijd gebruikt. Het water wordt dan door de beweging zijdezacht in je foto.Experimenteer echter ook met verschillende sluitertijden. Je hoeft de beweging ook niet te bevriezen, maar je kunt een sluitertijd kiezen die een klein beetje beweging geeft in het water. Dit zorgt voor een hele andere foto.Het is in een foto vaak lastig om de schaal goed in te schatten. Het kan dan helpen om een persoon in je foto mee te nemen. Dat maakt veel beter duidelijk wat de afmetingen van de omgeving zijn.Vaak is het prima om jezelf als persoon in de foto te zetten door een foto vanaf statief en op een timer te zetten.Bij het zoeken naar een onderwerp voor in je landschapsfoto kun je zoeken naar iets wat afwijkt van de rest. Dat is vaak een uitstekend onderwerp om centraal te stellen in je foto. Let er wel op dat het licht op dit onderwerp ook goed is.Probeer een verschil te tonen in je onderwerp en de rest van je foto. Dat kan bijvoorbeeld met licht of met kleur.Het is niet altijd mogelijk om met grijsfilters de perfecte belichting te maken. Vaak zal je als landschapsfotograaf meerdere foto's (met verschillende belichtingen) moeten combineren voor het perfecte resultaat.Veel camera's beschikken over een HDR mogelijkheid, maar de meeste controle heb je door meerdere belichtingen zelf te combineren op je computer.De richting waarin de wolken beweging heeft een belangrijk effect op je foto. Let dus op deze richting en probeer je positie voor je foto hierop aan te passen.Probeer de beweging in de wolken richting je onderwerp te laten gaan.Wil jij graag weten hoe je perfecte landschapsfoto's kunt maken? In het boek De Landschapsbijbel geeft landschapsfotograaf Nando Harmsen je 101 tips om jouw landschapsfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die hij de afgelopen jaren als landschapsfotograaf heeft opgedaan.