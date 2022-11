De beste groothoek voor landschappen is 24mm

Met een grotere beeldhoek had ik dichterbij de huizen moeten staan om ze groot genoeg in beeld te krijgen. Het fjord was in dat geval helemaal in de achtergrond weggevallen. Dit is met 24mm groothoek.

Het grote probleem met de extreme groothoek is vaak het lege gevoel dat een foto oplevert. Je kent het wel, wat in de foto staat lijkt niet op wat je in het echt zag en ervaarde.Kijk eens goed naar een foto die met een extreme groothoek is gemaakt, alles staat klein en vaak onbeduidend in beeld.Dan ga je dichterbij, zeg je waarschijnlijk. En inderdaad, door heel erg dicht op een voorgrond te kruipen komt die voorgrond groot in beeld. Maar de achtergrond, die heel belangrijk in een landschapsfoto is, zal nog steeds klein en onbeduidend zijn.Dit is het grootste probleem bij ultragroothoek, hoewel ik de perspectiefvertekening bij het omhoog- of omlaag richten persoonlijk ook heel storend vind. Net als het uiteen rekken van de beeldelementen aan de rand van de foto.