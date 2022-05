De magie van landschapsfotografie

Hier weet je waar en wanneer de zon op komt, ondergaat, wanneer je mist kunt verwachten of juist een prachtige wolkenlucht en weet je de plekken waar bijzondere bomen, planten of dieren zijn te spotten.



In mijn nabije omgeving zijn er een stuk of vier natuurgebieden die ik redelijk goed ken en waar ik graag kom. Hier ga ik vaak wandelen en fietsen om ideeen op te doen en lichtsituaties en composities in mij op te nemen.



Daarnaast houd ik altijd de weersvoorspellingen in de gaten en heb meestal wel een globaal beeld van wat ik wil (leren) fotograferen. Maar laat me evengoed leiden door wat op mijn pad komt. Een lichtstraal op een struik of boom met frisgroen blad tegen een donkere achtergrond en ik ben verkocht.....



Fotograferen doe ik bij voorkeur vroeg in de ochtend voor het zachte licht. Eerst de stilte en daarna het ontwaken van de natuur maken dat ik mij verbonden voel. En het is een mooi begin van de dag!