Straatfotografie tip: Voeg lichtsporen toe aan je foto's

Londen - f/16, 15s, 160 ISO @ 40mm

Lichtsporen worden veroorzaakt door lichten die bewegen. Dat kan een auto zijn, of een fiets. Ik heb eens een rondvaartboot gefotografeerd in Amsterdam, ook een apart effect. Het menselijke element toevoegen is een uitdaging, maar niet onmogelijk. Je zult moeten oefenen, net als met alles.Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje valsspeelt. Sommige camera's hebben een optie voor double of multiple exposure (dubbele belichting), waardoor je in je camera al twee foto's over elkaar kunt leggen.Fotografeer eerst je lichtspoor, dan je onderwerp. En anders heb je altijd Photoshop nog. Het einddoel is in dit geval die mooie foto!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.