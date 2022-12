Een kleine scherptediepte bij landschapsfotografie

Wanneer landschapsfotografie aan bod komt, zijn er vaak twee dingen die altijd genoemd worden. Een groothoek of ultragroothoek, en een heel erg grote scherptediepte.



Er zijn situaties dat dit goed werkt, maar er zijn ook situaties waarin je gewoon moet afwijken van die zogenaamde regel. Gebruik ook eens een kleine scherptediepte.



Hoewel een landschapsfoto met ultragroothoek en een maximale scherptediepte hele mooie resultaten op kan leveren, is er meer dan dat alleen. Zou je alleen maar dat soort foto's maken, dan bestaat de kans dat het eentonig wordt. Het is allemaal van hetzelfde.



Er wordt wel eens een langer brandpunt gekozen, vooral de laatste jaren wordt dat meer en meer gedaan. Maar een kleine scherptediepte zie je bijna nooit. Althans, weinig.



Met veel scherptediepte kan een foto erg druk worden. Alles schreeuwt om aandacht. Zeker met een langer brandpunt gebeurt dat erg snel. Ook met een groothoek, overigens, zeker wanneer er geen duidelijk onderwerp in beeld is.



Met een kleine scherptediepte is het mogelijk om iets te isoleren uit een landschap. Om er iets uit te laten springen. Door een goede scherptediepte te kiezen blijft het landschap wel aanwezig en herkenbaar, maar het blijft meer op de achtergrond.



Kijk een naar het volgende landschap, een veld met boterbloemen (althans, ik geloof dat het boterbloemen zijn). Het is een overzichtsfoto, waarbij de bloemen niet opvallen.