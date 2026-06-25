Fotograferen in de branding? Maak vooral veel foto's

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Fotograferen in de branding? Maak vooral veel foto'sdonderdag 25 juni 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 98x gelezen | 0 reacties
Een van de leukste dingen om in een landschap te fotograferen is de branding. Zeker wanneer er rotsen zijn. Het spel van water tussen de rotsen en stenen is dynamisch en perfect voor korte lange sluitertijden. Maak wel veel foto's.
Smaken verschillen natuurlijk. Ik vind de branding en een rotsachtig strand een fantastisch schouwspel. Het is één van mijn favoriete onderwerpen. Zeker als er ook nog bergen aan de horizon zijn.
Door met lange sluitertijden te fotograferen kan je de stromingen van het water tussen de rotsen mooi vastleggen. Kies daarvoor een korte lange sluitertijd. Vaak is 2 seconden lang genoeg. In andere gevallen volstaat 1/4 seconde.
Kies het grijsfilter dat de gewenste sluitertijd mogelijk maakt. Een ND1,8 of ND0,9 volstaat in de meeste gevallen. Wanneer dan alles opgesteld en ingesteld staat kan het fotograferen beginnen. Maak vooral veel foto's.
Elke nieuwe golf is weer anders. Het water stroomt grotendeels hetzelfde, maar de hoeveelheid water en de kracht wisselt. Elke zevende golf is krachtiger. Elke zevende zevende golf doet er nog een schepje bovenop.
Maak een foto als het een geschikte golf lijkt te zijn. Blijf dat doen. Maak niet één foto, ook niet twee. Maar er tientallen. Blijf een half kwartier tot een half uur op die positie en blijf fotograferen.
Het is niet de bedoeling dat je al die foto's dan ook gaat bewaren. Dat is niet nodig, alleen de twee of drie mooiste zijn voldoende. En van die drie, kies er één als de beste. De rest is reserve.
Heb je een half uurtje op een mooie locatie gestaan - let wel altijd op het getij - kies dan een andere plek. Blijf ook daar weer een half uurtje. Zo kan je vele uren doorbrengen en tegelijkertijd genieten van het eeuwige geluid van de zee.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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