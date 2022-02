Fotograferen met mist

Niet alleen vanwege mijn achternaam heb ik iets met mist. Mist geeft een extra of misschien moet ik juist zeggen, een beperkende dimensie aan het landschap.



Het verhult, verbergt, maakt het spannend, doet raden, kortom: mist is myst-erieus. Om die reden ga ik er graag op uit als mist een deel van de omgeving aan het zicht onttrekt.





Local patches

De Maasplas

Als er mist wordt voorspeld heb ik een dilemma. Welke van mijn local patches gaat het worden? Ik kan de deur uit lopen en de Maasplas opzoeken die bij mij vrijwel voor de deur ligt. Even verder lopen en ik ben op de Isabellagriend.Maar ik kan ook de fiets nemen naar het Munnichsbos. En met eveneens een half uur fietsen zit ik midden op de Beegderheide.Dan is er nog de Linnerheide met zijn eenzame, fotogenieke eik. Keuzes genoeg in Midden-Limburg en ik beslis vaak pas vlak voordat ik van huis ga.Ik kies ik voor de Maasplas. Er hangt laaghangende mist boven het water en het zonnetje doet al een poging door te breken.Met mijn grote telelens op de camera loop ik naar de dijk en geniet van het wazige schouwspel. Ik hoop op bijzondere watervogels die ik vanaf de kant met 600mm dichtbij wil halen.Een fuut doemt als eerste op in de mist. Als ie onderduikt loop ik snel door naar de waterkant om dichterbij te komen. Mijn trucje werkt. Vrij dichtbij komt deze viseter weer boven, maar helaas zonder prooi.Foto's zonder prooi heb al dus die laat ik achterwege. Met een tiental duiken verdwijnt de fuut langzaam in de mist nog steeds op zoek naar een lekker visje. Terwijl ik weer verder loop valt de overkant van de plas me op.Het zonnetje priemt er ondertussen aardig door en in combinatie met de resterende mist geeft dat een schilderachtig beeld. Geen statief mee, dus dan maar een landschap uit de hand.De meeuw in de lucht pik ik lekker mee. Ik ben benieuwd of de sfeer van dat moment straks op de computer terugkomt.Weer thuis ben ik blij verrast. De sfeer is er niet alleen, er staat zelfs nog een visser op de foto. Die was me in de mist helemaal ontgaan. Een foto met twee vissers in de mist dus. Gaaf!