Geen statief? Maak gebruik van de mogelijkheden die je hebt.



Mocht je camera, of lensdop, of smartphone dan wat vochtig, nat of viezig zijn geworden? Gebruik dan de theedoek om het droog te maken. Immers, een verstandige landschapsfotograaf heeft er altijd eentje bij zich.



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