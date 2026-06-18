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Geen statief? Maak gebruik van de mogelijkheden die je hebt.donderdag 18 juni 2026, 14:41 door Nando Harmsen | 90x gelezen | 0 reacties
Heb je even geen statief ter beschikking? Of is er een andere reden dat je even geen statief kan gebruiken? Wees dan creatief en maak gebruik van de mogelijkheden die je wel hebt.
Een statief niet kunnen gebruiken kan verschillende redenen hebben. Misschien heb je het statief niet bij je, of even uitgeleend aan je collega fotograaf. Of het waait zo hard dat het teveel trilt. Of je bent te lui om het op te zetten.
De reden is niet belangrijk. Wanneer je dan toch de stabiliteit nodig hebt, moet je gebruik maken van de mogelijkheden die je wel ter beschikking hebt. Je kan dan in sommige gevallen zelfs met lange sluitertijden fotograferen.
Alles waar een camera stabiel op geplaatst kan worden werkt. Een muurtje, een bank of gewoon op de grond. Soms werkt de fototas ook. Zo lang het maar stabiel ligt en niet beweegt.
Gebruik een steentje om de camera iets op te lichten. Of een takje, een lensdop, zelfs een smartphone. Gebruik de middelen die je hebt. Er is meer mogelijk dan je denkt.
Kies voor een zelfontspanner om de foto te maken. Dat levert de beste resultaten op want je raakt de camera niet aan als de foto gemaakt wordt. Ligt de camera stabiel genoeg, dan zijn zelfs lange sluitertijden mogelijk.
Natuurlijk is het vaak het beste om een statief te gebruiken. Wees dus niet te lui om je statief op te zetten. In mijn geval had ik even het statief uitgeleend. En de foto? Die is geslaagd met een twee minuten belichting.
Mocht je camera, of lensdop, of smartphone dan wat vochtig, nat of viezig zijn geworden? Gebruik dan de theedoek om het droog te maken. Immers, een verstandige landschapsfotograaf heeft er altijd eentje bij zich.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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