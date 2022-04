Hoe creëer je een intens rode lucht in je landschapsfoto?

Hoe creŽer je een intens rode lucht in je landschapsfoto?

Je kent ze wel, die landschapsfoto's met een intens rode lucht. De foto's geven de indruk dat de hele lucht gekleurd was. Heb jij dat al eens in het echt meegemaakt? Wist je, dat je je deze intens rode lucht in je landschapsfoto kunt afdwingen? Ik vertel je hoe je dat doet.



Als landschapsfotograaf zoeken we altijd de mooiste momenten van de dag op. Dat is vaak zonsopkomst of zonsondergang, het gouden uurtje. Dan willen we het liefst dat de hele lucht met dat gouden licht gekleurd wordt, net zoals we dat vaak in foto's van anderen zien.