Waarom valt een landschapsfoto tegen?

Je maakt een foto van dat fantastische landschap met dat betoverende licht, en thuis aangekomen valt het tegen. Ervaar jij dat wel eens? Ik wel, en er is vaak een simpele reden waarom dat zo is. Het ligt niet altijd aan jouw fotografiekennis of ervaring.



Ben je in een mooie omgeving, en is het landschap dat je voor je hebt fantastisch met magisch licht? Dan is het genieten. Doe dat dan ook vooral, en bekijk het moment niet alleen door het oog van de camera. Vergeet echter niet die foto te maken, zodat je thuis ook kan nagenieten.