Meer: Landschapsfotografie
Landschap met of zonder dier?zondag 22 maart 2026, 20:10 door Nando Harmsen | 81x gelezen | 0 reacties
Fotografeer je graag een landschap? Dan zal dat in veel van de gevallen een leeg landschap zijn. Ontdaan van mensen en dieren. Alleen bomen, bloemen, wolken, en het eenzame land. Maar wat als je er een dier in plaatst?
Landschapsfoto's zijn bijna stillevens. Er is in veel gevallen nauwelijks beweging te bekennen. Uitgezonderd bij langere sluitertijden in dynamische situaties zoals bij water. Het is vaak ook grotendeels ontdaan van leven.
Dat is in veel gevallen mooi, zeker wanneer je de aanwezige beeldelementen doordacht in de compositie plaatst. Het is soms ook mogelijk om het leven in een landschapsfoto mee te nemen. Een hert, vogel, runderen of paarden.
Met een dier in beeld is het landschap niet langer een eenzame plek. Het verandert in een omgeving waar leven is, waar dieren zijn. Het geeft een extra dimensie aan de foto. Je hoeft het dier niet eens groot in beeld te hebben.
Het gaat dan niet om herkenbaarheid. Je hoeft niet te zien wat voor vogelsoort het is, of welk hert er staat. Het dier hoeft niet eens het onderwerp te vormen, maar gewoon een onderdeel van het landschap. Een levend onderdeel.
Het is niet altijd mogelijk om een dier in beeld mee te nemen. Je hebt dat in de meeste gevallen niet in de hand. Maar als er een kans is, neem die kans dan. Let dan wel op je instellingen.
Zorg dat je sluitertijd snel genoeg is om het dier ook scherp in beeld te krijgen. Hoewel, misschien is dat niet eens nodig. Speel eventueel met je brandpuntsafstand indien je kan anticiperen. Hou gewoon een oogje open, en grijp je kans.
Fotografeer jij landschappen met dieren in beeld? Of misschien dieren met het landschap erbij? Vertel erover in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 17 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 1 plaatsen
Ook interessant
-
Ik ben geen straatfotograaf
door Michiel Heijmans
-
Een kleine scherptediepte voor landschappen
door Nando Harmsen
-
Een verticaal panorama voor meer groothoek
door Nando Harmsen
-
Vul een saaie lucht met iets
door Nando Harmsen
-
Vogelfotografie? Vergeet de gewone soorten niet.
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.284 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.