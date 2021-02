Landschapsfotografie tip: Balans in je foto

Het is goed om een duidelijk onderwerp in je landschapsfoto te kiezen. Dat geeft de kijker iets om naar kijken. Maar plaats dat onderwerp wel goed in beeld. Zorg voor balans en het voorkomt dat de foto uit evenwicht raakt.



We raken niet graag uit evenwicht, want dan vallen we. Gek genoeg geldt dit ook voor een foto. Als die uit balans is zal een foto niet prettig ogen. Zorg daarom dat je vrijwel altijd een goede balans in je compositie vindt. Dat voorkomt dat de foto dreigt om te vallen. Bij wijze van spreken.



Vaak hoor je over de regel van derden in fotografie. Het is een regel die op de compositie techniek gebaseerd is, en die je vertelt dat een horizon of onderwerp altijd op 1/3 van de rand moet staan. Hou je je daar heel strikt aan, dan bestaat het gevaar dat een deel van de foto gevuld is, en de rest leeg wordt. Een foto is dan uit balans.