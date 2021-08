Landschapsfotografie tip: blijf nog even na zonsondergang

Een mooie zonsondergang kan heel erg bevredigend zijn om te fotograferen. Zeker met een mooie wolkenlucht erbij levert het fantastische foto's op.



We zijn geneigd om direct na zonsondergang weer naar huis te gaan. Maar blijf nog wat langer hangen, want ook de schemering kan bijzondere foto's opleveren.



Veel landschapsfotografen zijn geobsedeerd door zonsopkomsten en zonsondergangen. En dat is niet voor niets, want het licht kan tijdens deze momenten van de dag heel erg mooi zijn. Met een prachtige zonsondergang op de foto gaan we met een tevreden gevoel naar huis.